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НовостиОбщество15 мая 2023 3:54

В Красноярском крае 7-летний мальчик заболел трихинеллезом после шашлыка

Это первый случай заболевания в регионе с начала года
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярском крае 7-летний мальчик заболел трихинеллезом после шашлыка

В Красноярском крае 7-летний мальчик заболел трихинеллезом после шашлыка

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае зафиксирован первый с начала года случай заболевания трихинеллезом. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный санитарный врач края Дмитрий Горяев. Диагноз был установлен семилетнему ребенку из Бирилюсского района. Удалось выяснить со слов родителей, что недавно в семье готовили шашлыки. Ели все, но проблемы начались только у ребенка – через пару дней появились симптомы, ухудшилось состояние, в больнице его осмотрели и направили на анализы.

Вопрос, где взяли мясо? Ответ - на стихийном рынке у неизвестного продавца. Никаких документов, подтверждающих ветеринарно-санитарную экспертизу, не спрашивали. Да и не было ее наверняка. Кто он, сейчас сказать не могут.

Специалисты предупреждают, что трихинеллез – одно из наиболее опасных паразитарных заболеваний, которое передается возбудителем в мясе.