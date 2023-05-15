В Красноярске на торги выставляюют старинный особняк на проспекте Мира. Фото: ДОМ.рф

В Красноярске на торги выставляют старинный особняк на проспекте Мира, 66. Информация появилась на федеральном сайте ДОМ.рф. Это двухэтажное кирпичное здание, расположенное рядом с Домом быта и управлением Росгвардии. Есть информация, что изначально особняк принадлежал нотариальной конторе, открытой благодаря нотариусу Николаю Ставровскому в 2010 году.

В настоящее время готовится документация, начальная цена пока не определена. Поэтому нельзя сказать, во сколько миллионов рублей будет оценено здание. Наверняка немало, ведь сохранилось оно неплохо, плюс находится в центре города.

Что еще можно сказать: площадь земельного участка под зданием составляет 4 сотки, площадь самого здания – 633 квадратных метра. По закону будущий владелец не может менять внешний облик исторического здания, а все ремонтные работы проводить в строгом согласовании со Службой по охране памятников культурного наследия.