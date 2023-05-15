В Дивногорске пожилой мужчина упал в яму возле кладбища Фото: Мария ЛЕНЦ

В Дивногорске мужчина упал в глубокую яму возле старого кладбища. Ему зажало ногу, самостоятельно выбраться не может, только зовет на помощь. Такое сообщение получили накануне утром, 14 мая, спасатели Дивногорского поисково-спасательного отряда. Они выехали на место, извлекли из ямы 72-летнего бедолагу и передали его работникам службы «03».

Другое чрезвычайное происшествие имело место по другую сторону Енисея – в Емельяновском районе. Здесь в лесу заблудились две возрастные женщины. Подруги, одной 63 года, другой 57 лет, отправились в лес (причины прогулки не уточняются) и не смогли выйти самостоятельно. Спасатели обследовали 10 километров лесного массива, прошли 3 километра лесных дорог. На удачу женщин, их нашли и передали в полицию – писать объяснительные, что и как с ними произошло.

Добавим, что территория национального парка «Красноярские Столбы» закрыта на месяц, туристов туда не пускают, сводок о происшествиях оттуда нет.