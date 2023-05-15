В Красноярском крае могут ужесточить штрафы за загрязнение воздуха Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае могут ужесточить ответственность за загрязнение воздуха. Этот вопрос сейчас обсуждают депутаты Законодательного Собрания. На заседании комитета по природным ресурсам и экологии рассмотрена инициатива краевой прокуратуры по изменению Кодекса РФ об административных правонарушениях.

По мнению прокуратуры, те штрафы, которые действуют сейчас, несущественны для предприятий. По некоторым статьям они составляют всего 20 тысяч рублей. Так, в 2020-2022 годах привлечены к ответственности 876 лиц на сумму 14,8 миллионов рублей. При этом 146 правонарушений были совершены повторно.

Что предлагает прокуратура: за повторное нарушение законодательства в сфере охраны природы применять дисквалификацию должностных лиц, отстранять их от управленческой деятельности. Иными словами: не справился директор с задачей – пусть покинет свое кресло, считают парламентарии.