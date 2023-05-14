На застрелившего в Красноярском крае беременную лосиху браконьера завели еще два уголовных дела

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На мужчину, который застрелил беременную лосиху в Ачинском районе, завели еще два уголовных дела. Ему вменяют незаконное изготовление оружия и приобретение, сбыт или перевозку взрывчатых веществ или взрывных устройств, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

Животное охотник незаконно добыл в апреле – тогда в полицию обратились местные жители и рассказали, что слышали выстрелы. Участковый, который прибыл на место, нашел на снегу кровь и по следам вышел к трупу лосихи.

В результате обыска у мужчины изъяли три незарегистрированных оружия и 137 патронов, которые он сам снаряжал дома. Изъяли у него и 109 граммов пороха.