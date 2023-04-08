В Ачинском районе мужчина застрелил беременную лосиху

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ачинском районе задержали мужчину, который застрелил беременную лосиху. Его удалось поймать благодаря сообщению о том, что рядом с поселком Тарутино услышали выстрелы, сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Когда участковый приехал на место, то задержал мужчину с гладкоствольным охотничьим ружьем. На снегу виднелась кровь. Следы привели вглубь лесного массива к туше лосихи, которая была беременна.

«Охотник» рассказал, что приехал в лес выгулять собак, но увидел дикое животное и не удержался от выстрела – взыграл «охотничий инстинкт». Ружье, по всей видимости, случайно оказалось под рукой.

Ему грозит до 2 лет по статье «Незаконная охота, с причинением крупного ущерба». Также мужчине придется ответить за незаконное хранение оружия.