В Красноярском крае талые воды затопили 3 жилых дома и 18 участков

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

В населенном пункте Карабула Красноярского края паводок затопил 3 жилых дома и 16 приусадебных участков. Еще два участка оказались под водой в Енисейском районе, сообщает ГУ МЧС по региону.

На местах развернули пункты временного размещения, однако людей в них на сегодняшний день нет.

Кроме этого, вода вышла на дороги на семи участках. Переливы зафиксированы в Богучанском, Енисейском, Кежемском, Абанском и Бирилюсском районах, а также в Тюхтенском и Пировском муниципальных округах.