В Красноярском крае 12-летний школьник устроил пожар на улице

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Нижнеигнашском районе 12-летний школьник решил поджечь сухую траву. Пламя на одной из улиц в поселке Тинский вовремя заметили люди и вызвали пожарных, сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Пожар потушили, его площадь составила 90 квадратных метров.

Ребенка быстро нашли. С его семьей провели профилактическую беседу. Полицейские еще раз напоминают всем взрослым: необходимо обсудить со своими детьми, к чему может привести подобная шалость, а также об ответственности за подобные действия.