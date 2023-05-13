В Красноярске хозяева выбросили на помойку домашнего крыса вместе с клеткой. Фото: центра "Инстинкт"

Еще один подопечный появился у сотрудников центра охраны дикой природы «Инстинкт». Здесь принимают животных, попавших в беду, выхаживают и определяют их дальнейшую судьбу. То медвежат им подкинут, то лисят, бельчат, совят. А тут принесли домашнего питомца, которого безответственные хозяева выбросили на помойку вместе со всем скарбом – клеткой, внутри запас корма, поилка.

И записка: «Зовут Люцифер. Домашний крыс. Ничем не болеет. Не кусается, полностью ручной. Возраст 3,5 – 4 месяца. Ест почти все, яблоки не любит. Очень любит червяков и огурцы с бананами. Прошу не убивать, а приютить».

Неизвестно, как бы сложилась судьба хвостатого питомца, но его нашел паренек по имени Эмиль и принес в центр «Инстинкт».

- Конечно, Люцифер не дикое животное, но и для него в нашем Центре найдется место. Сейчас Люцифер проходит адаптацию. Он очень ласковый и нежный малыш, - поделились сотрудники организации.

Эмилю – спасибо от души, бывшим хозяевам – порицание. А Люциферу – новый дом, где его будут любить и никогда уже не выбросят.