В Красноярском крае по требованию прокурора директору золотодобывающей артели условный срок заменили на реальный Фото: Мария ЛЕНЦ

По требованию прокурора руководителю золотодобывающего предприятия заменили условный срок на реальный. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Речь идет об артели, которая ведет добычу рассыпного золота в Северо-Енисейском районе. Судом было установлено, что в 2019 году геологоразведка и добыча драгметалла велась таким варварским способом, что произошло загрязнение поверхностных вод и русла реки Колма. В результате уничтожена кормовая база рыб, нарушены пути миграции к местам нереста. Общий ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам, составил 4, 8 миллиона рублей.

Но это еще не все. В 2020 году осужденный организовал незаконную добычу в приустьевой части реки Дыдан золота, было намыто 81 килограмм золота на сумму около 346 миллиона рублей. Часть продал на «черном рынке», часть хранил на территории предприятия. Прокурор Северо-Енисейского района опротестовал решение районного суда в Красноярском краевом суде, и 11 мая было вынесено соответствующее решение – виннового отправили в колонию-поселение.