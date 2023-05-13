В Ачинске задержали 18-летнего курьера мошенников Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ачинске полиция задержала 18-летнего молодого человека, который подрядился работать курьером у мошенников. Видимо, моральных принципов молодому человеку никто не сумел привить, потому что деньги у пенсионеров он забирал без зазрения совести, осознавая, что совершает противозаконное деяние.

Началось все с того, что подозреваемому через мессенджер поступило предложение о «непыльной» работе: нужно было забирать деньги по указанным номерам и переводить их на счета «работодателя». Себе – процент.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, в Ачинске за прошлые выходные он побывал у трех женщин (возраст – 76, 82 и 83 года), их обманули по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Общая сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей.

По описаниям потерпевших сотрудники уголовного розыска установили и задержали ранее несудимого безработного 18-летнего ачинца. Он сознался, что совершал аналогичные преступления еще и в соседнем городе Назарово. По статье «Мошенничество» ему грозит до 5 лет лишения свободы.