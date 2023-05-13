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НовостиПроисшествия13 мая 2023 11:14

Жителя Хакасии осудили за оскорбление чувств верующих

Уголовное дело завели на основании материалов ФСБ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Жителя Хакасии осудили за оскорбление чувств верующих

Жителя Хакасии осудили за оскорбление чувств верующих

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителя Хакасской столицы осудили по части 2 статьи 148 УК РФ за публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих.

По версии следствия в период с 22 сентября 2016 по 6 мая 2021 обвиняемый разместил на личной странице в социальной сети 23 фотографии и открытки неприятного для верующих содержания, где порочились общепризнанные символы и атрибуты христианства. Выявили святотатца сотрудники регионального управления ФСБ России, затем на основании собранных ими материалов в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия и завели уголовное дело.

В ведомстве рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что в ходе следствия обвиняемый в полном объеме признал вину в совершенном преступлении. Приговором суда ему назначено наказание в виде 160 часов обязательных работ.