Жителя Хакасии осудили за оскорбление чувств верующих Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителя Хакасской столицы осудили по части 2 статьи 148 УК РФ за публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих.

По версии следствия в период с 22 сентября 2016 по 6 мая 2021 обвиняемый разместил на личной странице в социальной сети 23 фотографии и открытки неприятного для верующих содержания, где порочились общепризнанные символы и атрибуты христианства. Выявили святотатца сотрудники регионального управления ФСБ России, затем на основании собранных ими материалов в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия и завели уголовное дело.

В ведомстве рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что в ходе следствия обвиняемый в полном объеме признал вину в совершенном преступлении. Приговором суда ему назначено наказание в виде 160 часов обязательных работ.