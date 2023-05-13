В Красноярске инспекторы ГИБДД проводят рейд «Тонировка» Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске госавтоинспекторы проводят рейд под названием «Тонировка», это оперативно-профилактическое мероприятие для выявления нарушителей, которые любят кататься на машине со слишком затемненными передними стеклами.

Накануне рейд пошел в Центральном районе города, там дежурили шесть дополнительных экипажей ДПС. Только за первый час работы дорожные полицейские вынесли 10 штрафов. За этим следует, что владельцы машин должны устранить нарушения. А если нет? Тогда следует более строгое наказание. Это могут быть обязательные работы на срок до 120 часов, либо административный арест до 15 суток. Или же штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей.

В пресс-службе ГИБДД города рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что подобные рейды будут проходить еженедельно. С начала года на территории краевого центра выявлено более 12 тысяч нарушителей с тонированными стеклами.