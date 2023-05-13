«Красноярские Столбы» закрылись для туристов Фото: Мария ЛЕНЦ

Рекреационная зона национального парка «Красноярские столбы» закрылась для туристов со вчерашнего дня, 12 мая. Так что сейчас там тихо и безлюдно. В администрации нацпарка заранее сделали объявление об этом. Пояснили, что есть ряд причин для такого решения.

Традиционный «месячник тишины» объявляется вот уже 4 год в связи с повышением класса пожарной опасности, с целью обеспечения безопасности туристов, а также для исключения беспокоящих факторов и рисков для животного и растительного мира. Это время совпадает с клещевой активностью, брачным периодом у медведей, выведением потомства у копытных и периодом гнездования птиц.

Территория рекреационной зоны будет закрыта для посещения предположительно до начала июня. Решение об окончании «месячника тишины» будет приниматься исходя из погодных условий.

Однако красноярцы могут отдохнуть на Гранитном карьере возле Восточного вход. И погулять по дороге от улицы Свердловской до кордона Лалетина, это примерно два километра.