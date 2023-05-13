В Красноярском крае в ночном пожаре погиб мужчина Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае в пожаре погиб мужчина. По уточненной информации пресс-службы регионального управления МЧС России, трагедия произошла 11 мая в многоквартирном доме в городе Кодинске. Сигнал на пульт диспетчера экстренной службы поступил в 20:50. На место выехали 6 единиц техники, 17 человек личного состава. В 21:40 пожар удалось полностью ликвидировать. В результате выгорела квартира на площади 12 квадратных метров. Звеном газодымозащитной службы был обнаружен погибший. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Всего за минувшие сутки было потушено в крае 39 различных пожаров, погиб 1 человек, травмировано 2 человека, спасено 9 человек. Добровольная пожарная охрана привлекалась на тушение пожаров 7 раз. Зарегистрировано 22 пожара сухой растительности в 16 муниципальных образованиях на общей площади 68,42 га.