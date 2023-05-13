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НовостиОбщество13 мая 2023 6:39

В Туве на стройке нашли костные останки человека

Следственный комитет начал проверку
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Туве на стройке нашли костные останки человека. Фото: СК Тувы

В Туве на стройке нашли костные останки человека. Фото: СК Тувы

В столице Тувы, городе Кызыле, найдены костные останки человека. Как прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе республиканского следкома, их обнаружили коммунальщики, которые разбирали слой асфальта, чтобы проложить тепловые сети. Это случилось накануне, 12 мая. Разумеется, рабочие, увидев старый череп и кости, вызвали полицию, та – следком, на место прибыла следственно-оперативная команда.

Чтобы определить, как оказались в этом месте останки человека, проводится доследственная проверка. Кости собраны и доставлены на судебно-медицинскую экспертизу, специалисты установит причины смерти человека, предположительный возраст и сколько времени он пролежал в земле и так далее. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.