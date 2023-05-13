В Туве на стройке нашли костные останки человека. Фото: СК Тувы

В столице Тувы, городе Кызыле, найдены костные останки человека. Как прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе республиканского следкома, их обнаружили коммунальщики, которые разбирали слой асфальта, чтобы проложить тепловые сети. Это случилось накануне, 12 мая. Разумеется, рабочие, увидев старый череп и кости, вызвали полицию, та – следком, на место прибыла следственно-оперативная команда.

Чтобы определить, как оказались в этом месте останки человека, проводится доследственная проверка. Кости собраны и доставлены на судебно-медицинскую экспертизу, специалисты установит причины смерти человека, предположительный возраст и сколько времени он пролежал в земле и так далее. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.