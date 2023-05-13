В Эвенкии в результате разлива нефтепродукты попали в реку. Фото: прокуратура

ЧП экологического характера в Эвенкии: на складе ГСМ муниципального предприятия «Эвенкиянефтепродукт» произошел разлив нефтепродуктов. В результате часть из них попала в береговую зону и в реку Нижняя Тунгуска. На место происшествия выехал прокурор района. Предварительная причина разлива – разгерметизация старого трубопровода.

На месте работают специалисты, первым делом они выставили двойные боновые заграждения, чтобы не допустить распространение нефтепродуктов по поверхности воды вниз по течению. Затем начали обработку территории сорбентами.

- Прокуратура проверяет все обстоятельства, устанавливается степень загрязнения и причиненный природе ущерб. К проверке привлечены специалисты регионального Росприроднадзора, которыми в ближайшие дни будут отобраны пробы воды и почвы, - прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства. По итогам проверки виновные будут привлечены к ответственности.