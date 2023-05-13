В Ачинске неизвестный обстрелял автобус. Фото: МВД, предоставлено очевидцами

В Ачинске неизвестный обстрелял автобус. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе полиции. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Что известно на этот час. Все произошло сегодня утром, 13 мая. Водитель маршрутного автобуса перевозил пассажиров по городу, когда на улице Зверева раздался выстрел. Боковое окно в салоне выдержало, не рассыпалось, однако на нем явственно виден характерный след от попадания какого-то предмета, по всему вероятно пули. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.

Предположительно, выстрел был произведен из пневматического оружия. В настоящее время сотрудники полиции всесторонне изучают обстоятельства произошедшего, проводят необходимые проверочные мероприятия. По окончании будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.