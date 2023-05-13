В Красноярском крае по вине неосторожного тракториста загорелось поле. Стоп-кадр видео

В Рыбинском районе полиция установила личность мужчины, по вине которого выгорели 5 гектаров полей. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, ЧП произошло 11 мая. В дежурную часть поступило сообщение, что между деревнями Новая Прилука и Новая Печера вспыхнул пожар. На место прибыла следственно-оперативная группа. К тому времени там уже работали сотрудники лесопожарной охраны. Им удалось быстро погасить огонь, угрозы лесным насаждениям и жилым домам не было. Однако сразу сказали правоохранителям: налицо человеческий фактор. Не могла сухая трава сама загореться.

Как оказалось, на месте пожара работал трактор с плугом. Из выхлопной трубы вылетели искры, потому что сама труба имела прогар. От искр и вспыхнула сухая стерня. Водитель слишком поздно заметил это, когда погасить самостоятельно уже не мог. Сотрудниками полиции был собран материал по статье 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности».