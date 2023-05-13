Бойцы СВО попросили привезти из Норильска волнистых попугайчиков. Фото: НО "Боевое братство"

На днях в зону проведения Специальной военной операции прибыл гуманитарный конвой: жители Норильска отправили в сопровождении представителей местного отделения «Боевого братства» своим землякам на передовую посылки из дома, плюс кое-что сопровождающие обоз закупили в Москве – и получилось 2,5 тонны.

Среди груза медикаменты, летняя форма, вкусные подарки. А еще бесценные в зоне СВО квадрокоптеры, прицелы ночного видения, тепловизоры, стационарные радиостанции, рации, экшн-камеры и различные батарейки, сообщает издание «Северный край».

И был среди груза один особенный – клетка с парой волнистых попугайчиков. Такой вот трогательный подарок сделали москвичи. Узнали о просьбе бойцов одного из подразделений и приобрели, передали. Пусть напоминают о доме и радуют своим щебетом в минуты затишья.