С начала года жители Красноярского края перечислили мошенникам 888 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

С начала года жители Красноярского края перечислили телефонным мошенникам 888 миллионов рублей. Общее количество обманутых составило 3 923 человека. Только за последнюю неделю эти показатели составили 192 человека и 38,5 миллиона рублей. Такие данные приводит краевая прокуратура.

Почему же, несмотря на многочисленные предупреждения, это происходит? Вопрос, на которого пока нет ответа. Вот один из примеров. Житель Ленинского района услышал в трубку, что с ним говорит полицейский. Тот стал убеждать, что мобильный банк гражданина взломали и кто-то якобы пытается оформить на него крупные кредиты. Нужно взять встречный кредит наличными и перевести все деньги на «безопасный счет». Что гражданин и сделал. В общей сложности он подарил мошенникам 2,5 миллиона рублей. По-да-рил! Потому что возвращать кредиты банкам ему все-равно придется (иначе его, как и всех неплательщиков, ждет суд и общение с судебными приставами). А ущерб он сможет предъявить, только когда мошенники будут найдены и осуждены.

А ведь достаточно просто подумать головой: ежедневно, ежечасно через мобильные приложения проводятся миллионы банковских операций – у нас в стране полицейских не хватит, чтобы все это отслеживать. Полиция не заводит уголовные дела по телефону – этого тоже народ не хочет знать. Настоящие полицейские общаются с гражданами лицом к лицу. А из самих банков, как правило, звонят в том случае, когда хотят предложить кредит, но уж точно служба безопасности не следит за мобильными банками клиентов, у них другая задача.