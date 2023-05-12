С 12 по 15 мая будет ограничено движение через железнодорожные переезды на участке Енисей – Дивногорск

Фото: ИВАНОВА Диана

На участке железнодорожной станции Енисей – Дивногорск с вечера 12 мая до утра 15 мая будет частично ограничено движение машин через два переезда. Автомобили смогут двигаться только по одной полосе в реверсивном режиме, сообщает КрасЖД.

Например, на въезде в поселок Овсянка ограничение будет действовать с 21.20 12 мая до 4.20 15 мая. Проезд в обычном режиме временно откроют в субботу, 13 мая, с 8 утра до 16.00.

Второе ограничение будет действовать на переезде дивногорского направления в микрорайоне Лалетино на улице Лесоперевалочной.