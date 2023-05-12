На дорогах Красноярского края появились две новые площадки весового контроля

Фото: правительство Красноярского края

В Красноярском крае для взвешивания грузовиков обустроили еще две новые площадки. Об этом сообщает правительство региона.

Первую площадку установили в Иланском районе на 30-ом километре, в районе деревни Гавриловка. Вторая появилась на 10-ом километре автодороги Канск – Тасеева – Устье на выезде из города.

Перед поселком Громадск по трассе Уяр – Заозерный обновили плиту для весового оборудования.

Все работы провели по нацпроекту. Подобные площадки позволяют сохранять дорожное покрытие. Только с начала года до марта они помогли выявить 18 нарушителей. Им придется выплатить ущерб в размере 500 тысяч рублей.