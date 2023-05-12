В Красноярском крае с 13 мая запустят дополнительные электрички

Фото: Мария ЛЕНЦ

На Красноярской железной дороге с 13 мая прибавится электричек – они будут ходить по наиболее популярным «дачным» направлениям. Станет больше и поездов, которые соединят правый и левый берега Енисея. Они будут ходить без пересадки на станции Красноярск, сообщает КрасДЖ.

По субботам в 9.20 из Красноярска начнет ходить поезд до Снежницы, с 8.49 – до Камарчаги и спустя 10 минут, 8.59 – в Сорокино.

В воскресенье электрички будут ходить из Красноярска в Кемчуг, Зеледеево и Снежницу.

Также для некоторых электричек продлят маршруты и будут пускать их в дополнительные дни. Например, пригородный поезд Красноярск – Зеледеево станет ежедневным.