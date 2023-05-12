Куда поехали красноярцы на майские выходные

По сравнению с прошлым годом в зарубежные путешествия на майские праздники отправились на четверть больше российских туристов. Такие данные приводят специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные абонентов в роуминге.

Аналитики оператора отмечают, что с 29 апреля по 9 мая 2023 года поток в Турцию вырос на 70% по сравнению с прошлым годом. В топ-5 стран попали Объединенные Арабские Эмираты, принявшие на 150% больше путешественников. Год назад это направление находилось в конце первой десятки. Возросла популярность Египта, который уже вошел в десятку востребованных стран для отдыха – поток наших туристов в эту страну на майские вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 3,5 раз. Вместе с тем, доля поездок на майские в Европу снизилась на 1%, а количество поездок в страны СНГ снизилась с 71% в 2022 г. до 56% на эти майские каникулы.

Среди красноярцев самые популярные зарубежные направления для путешествий на майские - Турция, Казахстан и Таиланд. Между тем, путешествия по Сибири не теряют популярности – более 38 жителей края выбрали Хакасию, 8% посетили Иркутскую область, а 7% туристов поехали в Новосибирск.

Кстати, Красноярский край также становится привлекательным для туристов со всех концов нашей необъятной страны – кроме ближайших соседей из Хакасии, самыми мобильными гостями этой весной стали москвичи, петербуржцы и екатеринбуржцы. И в этом нет ничего странного, ведь в активно развивается инфраструктура гостеприимства, в разы выросло качество мобильной связи, что позволяет туристам не только оставаться в контакте с близкими, бронировать отели, покупать билеты, пользоваться навигацией, но еще при помощи цифровых гидов узнавать больше о нашем регионе в удобном для себя ритме, в удобно время.

Как рассказали в МегаФоне, аналитики компании прослеживают зависимость между качеством интернета и туристической привлекательностью региона. По данным оператора, увеличение частотной полосы в сетях LTE-1800 позволило компании увеличить скорость мобильного интернета в Красноярске и по краю в среднем на 40%, а за счет модернизации оборудования и строительства новых станций получилось расширить покрытие 4Gв на популярных туристических локациях. Эти изменения, безусловно повлияли на свободу передвижения и комфорт гостей нашего региона, что отражают и аналитические отчеты в сравнении год к году.