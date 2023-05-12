Фото: администрация

В красноярском парке «Сибсталь» начался сезон благоустройства. Приводить порядок локацию будут в течение двух лет. Как рассказали в администрации, в этом году демонтируют старую сцену и подготовят площадку для обустройства новой.

Также в рамках первого этапа построят две детские площадки, заменят брусчатку, проложат велодорожку. Также со стороны Мичурина установят входную группу с лестницей и пандусом.

На данный момент уже подготовлены траншеи, проложен кабель для систем безопасности и освещения. Также обустраивают площадку для выгула собак и пешеходную дорожку.