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НовостиОбщество12 мая 2023 10:10

В красноярском парке «Сибсталь» начался сезон благоустройства

Преображение локации займет около двух лет
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: администрация

Фото: администрация

В красноярском парке «Сибсталь» начался сезон благоустройства. Приводить порядок локацию будут в течение двух лет. Как рассказали в администрации, в этом году демонтируют старую сцену и подготовят площадку для обустройства новой.

Также в рамках первого этапа построят две детские площадки, заменят брусчатку, проложат велодорожку. Также со стороны Мичурина установят входную группу с лестницей и пандусом.

На данный момент уже подготовлены траншеи, проложен кабель для систем безопасности и освещения. Также обустраивают площадку для выгула собак и пешеходную дорожку.