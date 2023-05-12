Красноярский цементный завод завершил череду весенних субботников

В короткий срок команда цементников выкрасила скамейки, урны, побелила бордюры и деревья.

В течение апреля работники цехов и подразделений предприятия наводили чистоту на промышленной площадке и прилегающей территории. Заводчане убирали с участков прошлогоднюю листву, жухлую траву и мусор.

Особое внимание было уделено благоустройству площади перед заводоуправлением. В короткий срок команда цементников выкрасила скамейки, урны, побелила бордюры и деревья. Участники экодесанта остались довольны результатами работы и восприняли как добрый знак и высокую оценку своих трудов появление двух уток на площади. Парочка облюбовала для отдыха свежеубранный газон.

«Промплощадка преобразилась, стала выглядеть намного аккуратнее, – отметил управляющий директор ООО «Красноярский цемент» Дмитрий Киреев. – Красноярский цементный завод проводит субботники ежегодно весной и осенью, этой славной традиции предприятие придерживается уже много лет. Мы уделяем значительное внимание озеленению, благоустройству территории, ее оформлению к различным праздникам, постоянно участвуем в специализированных конкурсах и нередко становимся призерами».

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