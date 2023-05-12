В Красноярске на острове Татышев к осени откроют новый сценический комплекс

Фото: newslab

В Красноярске в восточной части острова Татышев к осени откроют новый сценический комплекс. Как сообщает newslab.ru строительство сейчас идет полным ходом.

Директор «Татышев-парка» рассказывает, что на острове постоянно проходят различные мероприятия, концерты, поэтому новая сцена там была необходима. Она поможет создать более комфортные условия как для зрителей, так и организаторов.

Проект разрабатывался специально под остров – с учетом всех его особенностей. Сценический комплекс оснастят архитектурно-художественной подсветкой, которую будет видно круглыми сутками из любой части Татышева.

В будущем комплексе предусмотрено место для размещения 1000 зрителей, из которых 600 смогут комфортно разместиться на трибунах, а оставшиеся 400 - стоя. На поляне перед комплексом ограничений не будет. Общая площадь куполообразной конструкции составит около 2000 квадратных метров, а покрытие будет выполнено из триплекс-стекла, благодаря чему зрители будут защищены от солнечных лучей.