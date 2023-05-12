Спортсмены Богучанской ГЭС стали призерами соревнований в честь Дня Победы

В канун праздника в городе Кодинск состоялась серия традиционных городских и районных спортивных соревнований, посвященных Великой Победе. Соревнования проходили в новом спортивном комплексе «Жемчужина», работа которого началась с товарищеских матчей по волейболу между командами предприятий и организаций города. В знак признания вклада Богучанской ГЭС в развитие спорта в Кежемском районе, одной из первых на паркет нового зала вышла команда энергетиков.

В турнире по волейболу «Кубок Победы» приняли участие семь мужских и женских команд, и обе серии игр принесли медали командам энергетиков: женская команда заняла 2 место, мужская получила бронзовые медали. Старший мастер Участка генераторного оборудования Дмитрий Жданов и инженер Группы режимов и сопровождения рынка Виктория Лёвина были признаны одними из лучших игроков турнира.

В VII Открытом кубке по баскетболу на призы главы города Кодинск приняли участие девять мужских и женских команд. Напряженные матчи продолжались весь день, женская команда гидроэлектростанции заняла третье место, а инженер Производственно-технической службы Анастасия Куценова заслужила звание «лучший центровой».

Самым большим по количеству команд стал турнир «Кубок Победы» по настольному теннису – в нем приняли участие 11 команд, за личное первенство боролись 36 человек. Команда ГЭС заняла второе место. В личном зачёте среди женщин инженер по метрологии группы измерений и метрологии Службы мониторинга оборудования Оксана Волчек занял 2 место, специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Марина Баус - 3 место. Среди мужчин-ветеранов на 1 место вышел инженер по обслуживанию подстанций Станислав Кочегаров, машинист гидроагрегатов Никита Чупров в своей возрастной группе - 3 место.

В Кодинске считают, что спортсмены Богучанской ГЭС не только достойно представляют трудовой коллектив, но и подают пример здорового образа жизни подрастающему поколению.

Стоит отметить, что только с начала 2023 года спортсмены-энергетики в личном и командном зачете принимали участие в спортивных соревнованиях по различным видам, организованных Управлением по культуре, спорту, туризму и молодёжной политике Кежемского района, администрацией города Кодинска и городскими спортклубами, «Лыжне России - 2023». Кстати, в апреле команда станции заняла I место на муниципальном этапе Красноярского краевого фестиваля Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне».