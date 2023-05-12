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НовостиПроисшествия12 мая 2023 5:40

В Красноярском крае задержали 17-летнего телефонного мошенника, похитившего более 2 миллионов рублей

Незаконную «работу» студент нашел в интернете
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Минусинске задержали 17-летнего мошенника, который обманывал доверчивых пенсионеров с помощью схемы «Ваш родственник попал в ДТП». Как сообщили в МВД, он похитил более 2 миллионов рублей у жителей Красноярского края и Хакасии.

Студент работал курьером и разъезжал по городам, где получал от пенсионеров деньги, которые они готовы были передать «своему родственнику» для откупа от вины. Зафиксировано 9 пострадавших в Саяногорске и 4 в Минусинске только в период майских праздников.

Задержали парня в магазине, когда он переводил деньги через терминал. Ущерб, нанесенный потерпевшим, устанавливается. В отношении парня заведены уголовные дела по статье «Мошенничество»