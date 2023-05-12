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НовостиОбщество12 мая 2023 5:28

Красноярский боксер Марк Петровский выйдет на профессиональный ринг против аргентинца Алехандро Соса 12 мая

Бой пройдет в рамках турнира «Битва на Урале»
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: минспорта

Фото: минспорта

Красноярский боксер Марк Петровский проведет свой пятый профессиональный бой против аргентинца Алехандро Соса 12 мая в Челябинске. Поединок пройдет в рамках турнира «Битва на Урале».

В преддверии боксерского турнира состоялось медийное взвешивание участников. Спортсмены прошли официальную процедуру взвешивания, затем предстали перед камерами, чтобы запечатлеть момент перед боем face2face.

Для Марка Петровского, это уже пятый поединок на профессиональном ринге. В его активе четыре победы в четырёх боях. В то время как у его оппонента из Аргентины 11 побед в 13 поединках.

Трансляция поединка будет доступна на официальном YouTube-канале Федерации бокса России. Бой начнется в 23:00 по красноярскому времени.