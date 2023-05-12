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НовостиОбщество12 мая 2023 4:19

Минусинский 41-летний контрактник Роман Охтёркин погиб на СВО

Прощание с бойцом пройдет 13 мая
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: Администрация Минусинска

Фото: Администрация Минусинска

Стало известно о гибели минусинского 41-летнего военнослужащего Романа Охтёркина, отправившегося в зону СВО по контракту. Как сообщают в администрации Минусинска, прощание с бойцом пройдет 13 мая в центре культурного развития (ул. Народная, 17) с 11-00 до 12-00.

У Романа до специальной военной операции на Украине уже был боевой опыт. С 1999 году его призвали в армию, а с сентября 2000 года по апрель 2001 года участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе.

На СВО он отправился в качестве артиллериста в звании младшего сержанта.