На Красноярскую ГЭС доставили трансформатор нового поколения

Как сообщают энергетики, это уже четвертый трансформатор данного типа, доставленный на Красноярскую ГЭС — два новых уже подключены и введены в эксплуатацию, еще один планируется ввести в работу в начале июля.

«Новый трансформатор оснащен современным газоанализатором и системой мониторинга. Теперь мы можем получать всю необходимую информацию о его состоянии в режиме реального времени и успешно безаварийно эксплуатировать. Поставка и установка этого трансформатора позволяет нам обеспечить большую надёжность работы оборудования электростанции и всей энергосистемы в целом», – сказал генеральный директор Красноярской ГЭС Евгений Комиссаренко.

Модернизация гидроэлектростанций проводится в в рамках программы «Новая энергия» компании Эн+. Стоимость одного трансформатора составляет 172 млн рублей. В общей сложности на обновление трансформаторных мощностей Красноярской ГЭС выделено свыше 1 млрд рублей. Повышение надежности и качества энергоснабжения потребителей в сибирских регионах за счет обновления оборудования – задача, которую поставил еще основатель компании Олег Дерипаска.