В Красноярском крае с 12 мая введен особый противопожарный режим еще в 4 районах

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В Красноярском крае продолжается действие особого противопожарного режима. Как сообщают в МЧС, с 12 мая он будет действовать еще в 4 районах региона - на территории Абанского, Дзержинского, Нижнеингашского и Тасеевского.

Отметим, что с начала года зафиксировано уже более 290 пожаров сухой растительности на общей площади около 1160 га.

Напомним, что в Красноярском крае на поджигателей сухой травы и тех, кто не следит за порядком на своей территории, с начала сезона заведено более 270 административных дел.

Еще более 250 дел заведено на тех, кто плохо следит за пожарной безопасностью, в том числе на придомовой территории. Все они заплатят от 10 000 до 20 000 рублей штрафа.