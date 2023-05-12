В Красноярском крае 42% исследованных клещей оказались заражены боррелиозом

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В Красноярском крае 42% исследованных клещей являются переносчиками боррелиоза. Как рассказал главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев, это только те членистоногие, которых жители сняли с себя и принесли на исследование.

Примечательно, что заражены энцефалитом всего 0,4% от всех исследованных клещей. Также были обнаружены еще две инфекции - 4,0% особей заражены анаплазмозом, 3,5% — эрлихиозом.

При этом зафиксированы случаи заражения только лишь клещевым энцефалитом. Среди них только непривитые жители региона.

Всего с начала сезона в медицинские организации с жалобами на присасывания клещей обратились 915 жителей края, большая часть из них зафиксирована на прошедшей неделе — 647 человек.