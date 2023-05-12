Красноярскому таксисту, по чьей вине погибла 35-летняя женщина, грозит до 5 лет лишения свободы

За секунду до столкновения Фото: Прокуратура

Красноярскому таксисту, уснувшему за рулем два месяца назад, грозит до 5 лет лишения свободы. Как сообщает прокуратура, по его вине погибла 35-летняя пассажирка.

Все произошло 2 месяца назад – в марте 2023 года. Около 5 утра таксист вез 35-летнюю женщину, сидевшую на заднем сидении Volkswagen Polo. Пассажирка не была пристегнута ремнем безопасности.

Проезжая улицу Тельмана в районе дома 33, водитель уснул за рулем. Автомобиль без управления врезался в стоящий на обочине грузовик. Скорость была не очень большая, но этого хватило, чтобы женщина получила тяжелые травмы, не совместимые с жизнью.