Красноярцев ожидает трехдневная рабочая неделя в мае

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцев, работающих на пятидневке, ожидает сокращенная рабочая неделя. Рабочих дней будет всего три – среда (10 мая), четверг (11 мая) и пятница (12 мая). На этом весенние праздники завершатся, выходные будут стандартными – два дня.

Следующие праздничные выходные запланированы на День России – отдыхать красноярцы будут с 10 по 12 июня включительно. Ну а потом работать придется до ноября. Там будет праздноваться День народного единства, традиционно выходные будут с 4 по 6 ноября.