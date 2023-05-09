В Красноярске во время шествия в честь Дня Победы несколько участников потеряли создание Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске только что завершилось торжественное шествие на площади Революции, посвященное празднованию Дня Победы. Мероприятие получилось масштабным, подготовка всех участников была отличной. Однако не обошлось без ЧП – несколько человек почувствовали себя плохо. Как сообщает собственный корреспондент «КП» с места, как минимум два кадета и столько же девушек потеряли сознание, им понадобилась медицинская помощь.

Всеми виной – волнение и жара. В полдень в городе печет так, что столбик термометра показывает на солнце до 30 градусов. Однако участники шествия быстро сориентировались – кого под руки, кого на руках вынесли из строя – в здание краевой библиотеки, там прохладно. На месте были медики. Кадетам помогали родители, которые пришли поддержать их – вытирали лица влажными салфетками.

О других происшествиях не сообщается.

Кстати, погода должна порадовать продавцов воды и мороженого. Сразу же после того, как завершилось торжественное шествие, красноярцы с площади ринулись к ларькам с мороженым. За считанные минуты там выстроились длинные очереди. Интересно, на всех хватит? В достаточном ли количестве продавцы запаслись спасительным мороженым?