В Красноярске состоялось торжественное шествие, посвященное Дню Победы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске прошло торжественное шествие, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне. В этом году мы отмечаем уже 78 годовщину, но для России этот праздник не теряет своей важности и актуальности. Подготовка к сегодняшнему событию началась задолго. В силу объективных причин пришлось перекроить традиционную программу. В этом году отказались от парада военной техники. Но зато свою выправку и строевую подготовку показали подразделения силовых структур края.

По площади прошли курсанты Военно-инженерного института СФУ, курсанты Юридического института МВД, главного управления ГУФСИН по краю, ГУ МВД России по краю, сотрудники Росгвардии, кадеты Красноярского кадетского корпуса, представители других ведомств.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Принимали торжественное шествие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны. Для них специально обустроили трибуну, где они могли видеть все происходящее на площади.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Всех собравшихся поздравил врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков. Он отметил вклад сибиряков в целом и в частности в важнейших событиях на фронтах войны – это и битва за Москву, и оборона Сталинграда, и огненное противостояние на Курской дуге, освобождение Ленинграда и, конечно, взятие Берлина. Весь путь с ними шли сибирские врачи и медсестры. А за их спиной стоял тыл, где свой трудовой подвиг совершали жители края, направляя на фронт технику, боеприпасы и тонны продовольствия.

Фото: Мария ЛЕНЦ

И все же на военную технику можно будет посмотреть – выставка проходит на Красной площади и у музейного центра «Площадь Мира».

Фото: Мария ЛЕНЦ

Закончится празднование Дня Победы в Красноярске салютом. Фейерверки будут запущены в 22:00. Место запуска – обычное, одна баржа будет находиться напротив гостиницы «Огни Енисея», вторая рядом с торговым центром «Красноярье».

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ