Мэр Красноярска поручил перейти на летний режим уборки туалетов и урн

Фото: администрация Красноярска

Мэр Красноярска Владислав Логинов на майских выходных побывал в местах отдыха горожан и отметил, что некоторые из них содержаться не в таком виде, как хотелось бы. Он поручил усилить работу по уборке и поддержанию порядка в них, сообщает администрация города.

Из-за теплой погоды на остров Татышев, в парки и скверы вышли гулять тысячи горожан – однако урны и туалеты в такой нагрузке оказались не готовы. Владислав Логинов поручил скорректировать график уборки общественных пространств и перейти на летний режим их содержания.

Напомним, привести улицы и дворы в порядок во время общегородского субботника вышло около 90 000 жителей. От мусора очистили около 1331 га территорий.