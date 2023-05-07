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НовостиОбщество7 мая 2023 3:12

В Красноярске около 90 000 человек вышли на субботник в канун Дня Победы

От мусора избавили 1331 га городских территорий
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: администрация

Фото: администрация

В Красноярске накануне Дня Победы прошел общегородский субботник – участие приняли около 90 000 человек. Среди них: сотрудники организаций, предприятий, жители дворов, добровольцы, представители общественных организаций, активисты и просто неравнодушные красноярцы. Как сообщают в администрации, от мусора избавили 1331 га городских территорий.

Был дан старт и новому сезону озеленения в Красноярске. Высадили и первые в этом году новые деревья. В одном из таких мероприятий на улице Судостроительной приняли участие врио губернатора края Михаил Котюков и мэр Владислав Логинов. Вместе с жителями они высадили молодые клёны и рябины.