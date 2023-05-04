В Красноярске на Свободном сгорел автомобиль

Фото: предоставлено читателем «КП-Красноярск»

В Красноярске на проспекте Свободном сгорела машина. Об этом «КП-Красноярск» рассказали очевидцы.

Фото: предоставлено читателем «КП-Красноярск»

ЧП произошло около 18.00 вечера на проспекте Свободном рядом с домом по Телевизорной, 1. Во время движения у авто из-под капота начал валить густой дым. Водитель остановил машину, и вместе с пассажиром они выбрались на улицу. Машина очень быстро разгоралась. Буквально через 3 минуты она полностью была охвачена огнем.

Фото: предоставлено читателем «КП-Красноярск»

- Все очень быстро произошло! Вот повалил дым, машина остановилась, прошла пара мгновений, и вот она уже вся в огне. Было страшно, люди от нее отбежали сразу! Мало ли, вдруг бахнет! Водитель и пассажир тоже отбежали, своими силами бесполезно было тушить. Очень быстро машина сгорела, - рассказал «КП-Красноярск» очевидец Виктор.

Как рассказали очевидцы, пожарная машина приехала на место ЧП очень быстро. Никто не пострадал.