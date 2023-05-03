Под Ачинском задержали сбежавшего из колонии-поселения заключенного. Фото: ГУФСИН

2 мая в Тарутино Ачинского района был задержан сбежавший из колонии-поселения Максим Никитин. Об этом сообщают пресс-службы ГУФСИН и МВД по Красноярскому краю.

Напомним, что Никитин сбежал из КП-48 в поселке Нижний Ингаш 30 апреля. Он отбывал срок 1,5 года за кражу. Таким образом, мужчина провел на свободе примерно трое суток, но был задержан полицейскими.

За побег из колонии ему грозит уже 4 года лишения свободы по статье «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи».