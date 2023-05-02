В Красноярском крае из колонии-поселения сбежал заключенный. Фото: ГУФСИН

Из колонии № 48, которая находится в поселке Нижний Ингаш, сбежал заключенный Никитин Максим Олегович. Как сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГУФСИН России по Красноярскому краю, в настоящее время проводится проверка по данному факту. Отсутствие осужденного обнаружено 30 апреля в 14:30 во время проверки.

Добавим, что 32-летний Никитин был осужден по статье «Кража» к сроку 1 год 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. В таком месте осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации колонии-поселения. То есть допускается с разрешения администрации, что они выходят за пределы колонии в поселок, если это необходимо для их работы. Они могут носить обычную одежду, иметь при себе деньги и личные вещи, встречаться с родными без ограничения. То есть для заключенных в колонии-поселении относительно комфортные условия. Так почему же гражданин сбежал? Этот вопрос и выясняют сейчас силовики.

Всем, кто мог видеть гражданина, просьба позвонить по телефонам:

- (391) 223-09-31, 202-64-54 или 8-923-579-04-57.

Конфиденциальность гарантируется. Приметы Никитина: рост – 184 сантиметра, плотного телосложения, овальное лицо европейского типа, карие глаза, брови дугой, прямой нос. Есть татуировки на правом запястье и левом плече.