В Красноярске неадекватного мужчину задержали за вандализм Фото: Мария ЛЕНЦ

30 апреля в Покровском мужчина разбил машину, помочился на нее и нюхал бензин. Как сообщили в пресс-службе красноярской полиции, нарушитель спокойствия задержан.

По словам очевидцев, неадекватный человек разбил стекло припаркованного авто, посидел в салоне, помочился на машину, открыл топливный бак и пытался понюхать бензин. Все происходило в районе Чернышевского, 110.

В МВД «КП-Красноярск» рассказали, что мужчина задержан, а полицейские выясняют обстоятельства.