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НовостиПроисшествия30 апреля 2023 9:44

В Красноярске неадекватного мужчину задержали за вандализм

Бил припаркованные машины и буйно себя вел
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске неадекватного мужчину задержали за вандализм

В Красноярске неадекватного мужчину задержали за вандализм

Фото: Мария ЛЕНЦ

30 апреля в Покровском мужчина разбил машину, помочился на нее и нюхал бензин. Как сообщили в пресс-службе красноярской полиции, нарушитель спокойствия задержан.

По словам очевидцев, неадекватный человек разбил стекло припаркованного авто, посидел в салоне, помочился на машину, открыл топливный бак и пытался понюхать бензин. Все происходило в районе Чернышевского, 110.

В МВД «КП-Красноярск» рассказали, что мужчина задержан, а полицейские выясняют обстоятельства.