В Красноярске завели уголовное дело на вандала, который испоганил выставку ко Дню Победы

Фото и видео: СК по Красноярскому краю

В Красноярске завели уголовное дело на местного жителя, который изуродовал выставку ко Дню Победы. Фотовыставку к 78-й годовщине победы разместили на улице Дзержинского: минувшей ночью на беззащитные экспонаты накинулся пьяный красноярец.

Мужчина принялся срывать алюминиевые композитные плиты, на которых были изображены подвиги советских солдат с исторической справкой. Всего он сорвал 32 плаката – часть из них оказалась испорчена и деформирована.

К несчастью для мужчины, все его действия записали уличные камеры. Красноярца быстро нашли и задержали: на допросе он признал причастность к преступлению, но отказался от дачи показаний. Сейчас следствие выбирает ему меру пресечения, а по решению суда вандал может уехать в места не столь отдаленные на пять лет.