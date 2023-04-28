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НовостиПроисшествия28 апреля 2023 14:05

В Красноярске завели уголовное дело на вандала, который испоганил выставку ко Дню Победы

За надругательство над экспонатами он может отправиться в колонию на пять лет
Никита ЖЕГЛОВ
Фото и видео: СК по Красноярскому краю

Фото и видео: СК по Красноярскому краю

В Красноярске завели уголовное дело на местного жителя, который изуродовал выставку ко Дню Победы. Фотовыставку к 78-й годовщине победы разместили на улице Дзержинского: минувшей ночью на беззащитные экспонаты накинулся пьяный красноярец.

Мужчина принялся срывать алюминиевые композитные плиты, на которых были изображены подвиги советских солдат с исторической справкой. Всего он сорвал 32 плаката – часть из них оказалась испорчена и деформирована.

К несчастью для мужчины, все его действия записали уличные камеры. Красноярца быстро нашли и задержали: на допросе он признал причастность к преступлению, но отказался от дачи показаний. Сейчас следствие выбирает ему меру пресечения, а по решению суда вандал может уехать в места не столь отдаленные на пять лет.