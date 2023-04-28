В Красноярске задержали мужчину, который срывал плакаты ко Дню Победы

Фото: скриншот из видео МВД

28 апреля в Красноярске мужчина ночью начал срывать плакаты ко Дню Победы, его задержали. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Сообщение в полицию поступило утром. Какой-то мужчина в центре города начал срывать плакаты уличной выставки, посвященные Дню Победы, после чего просто бросал их на землю.

Полицейские задержали нарушителя. Им оказался 42-летний красноярец. Мужчина пояснил, что увидел, как неизвестные что-то развешивают на улице. Он подошел и спросил, но ответа не получил. Решив, что это вандалы, он начал скидывать плакаты. Сейчас полицейские выясняют, что это было - недопонимание или злой умысел.