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НовостиПолитика25 апреля 2023 6:56

В ходе СВО погиб студент Канского педколледжа

Ему было 33 года
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Фото: vk.com/kansk_kpk

Фото: vk.com/kansk_kpk

24 апреля стало известно о гибели в зоне спецоперации 33-летнего студента из Красноярского края Руслана Черненко. Об этом сообщается на странице Канского педагогического колледжа.

Мужчина заочно учился на 4 курсе отделения «Физическая культура». В зоне СВО Руслан Черненко служил водителем в части, которая занималась материально- техническим обеспечением армии РФ.

Попрощаться с Русланом пришли одногруппники, преподаватели. Житель Канска посмертно награжден «Орденом Мужества».