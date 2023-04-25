В ходе СВО погиб студент Канского педколледжа

Фото: vk.com/kansk_kpk

24 апреля стало известно о гибели в зоне спецоперации 33-летнего студента из Красноярского края Руслана Черненко. Об этом сообщается на странице Канского педагогического колледжа.

Мужчина заочно учился на 4 курсе отделения «Физическая культура». В зоне СВО Руслан Черненко служил водителем в части, которая занималась материально- техническим обеспечением армии РФ.

Попрощаться с Русланом пришли одногруппники, преподаватели. Житель Канска посмертно награжден «Орденом Мужества».