В Туве досрочно прекратили полномочия детского омбудсмена, чей автомобиль протаранил детский автобус

Фото: соцсети Сайзаны Товуу

В Туве досрочно прекратили полномочия детского омбудсмена республики Сайзаны Товуу. Она подала в отставку после резонансной истории с изнасилованием 10-летнего мальчика в одной из школ республики. А буквально накануне ее автомобиль попал в аварию с детским автобусом.

ДТП произошло вчера вечером на трассе Р-257 недалеко от Кызыла. «Камри» омбудсмена вылетела на встречку и устроила лобовое столкновение с «Газелью», в которой находились 16 детей. 12 из них пострадали.

За рулем в этот момент находилась не Сайзана Товуу, а ее супруг – Юрий Товуу, мировой судья Улуг-Хемского района. СМИ сообщали, что он пытался сбежать с места аварии, но был задержан.

Решение о досрочной отставке Товуу сегодня приняли на заседании Верховного хурала. Повлияла ли на ход заседания вчерашняя история с аварией, неизвестно.