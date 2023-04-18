Автомобиль уполномоченного по правам детей Тувы протаранил детский автобус

Фото: SHOT

В Туве произошла авария с участием автомобиля уполномоченного по правам детей Сайзаны Товуу и автобуса, перевозившего школьников. Как сообщает Shot, самой уполномоченной в момент аварии в авто не было – машиной, предположительно, управлял ее супруг и по совместительству мировой судья. После аварии он пытался сбежать с места ДТП.

По данным телеграм-канала, авария произошла на трассе Р-257 недалеко от Кызыла. «Камри» вылетела на встречку и устроила лобовое столкновение с «Газелью», в которой находились 16 детей. 12 из них пострадали.

По данным Shot, за рулем находился Юрий Товуу, мировой судья Улуг-Хемского района. Он скрылся с места аварии, но через некоторое время был найден и задержан полицейскими.

Отметим, что Сайзана Товуу в конце марта подала в отставку с поста уполномоченного, после истории с изнасилованием 10-летнего мальчика в одной из тувинских школ.